Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire Musée du textile et de la mode Cholet

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire Musée du textile et de la mode Cholet samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire 20 et 21 septembre Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée du Textile et de la Mode, installé dans une ancienne blanchisserie, retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire qui y sont liés.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772250 https://collections-musees.cholet.fr Les fibres textiles, la filature, l’histoire du textile choletais. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Journées européennes du patrimoine 2025

Etienne Lizambard