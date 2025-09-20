Visite guidée du musée, de la gare & du cimetière Camp de concentration du Vernet Le Vernet

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée – Camp de concentration du Vernet

Trois lieux d’Histoire et de Mémoire

Accompagné d’un guide, parcourez trois sites majeurs liés à l’histoire du camp de concentration du Vernet :

– le musée,

– l’ancienne gare,

– et le cimetière.

Une visite essentielle pour comprendre l’histoire de ce camp, ses prisonniers et la mémoire qu’il incarne encore aujourd’hui.

Camp de concentration du Vernet Place du village, 09700 Le Vernet Le Vernet 09700 Ariège Occitanie http://www.campduvernet.eu Le site de l’ancien camp de concentration du Vernet d’Ariège offre la découverte de quatre lieux emblématiques :

– Le cimetière, entouré d’un parc paysager et agrémenté de cinq panneaux d’histoire (accès libre).

– Les deux piliers de l’entrée du camp, accompagnés du château d’eau (accès libre).

– L’Espace Gare-Wagon (accès libre), où une banderole présentant les fiches des 178 étrangers déportés le 25 juillet 1940 a été installée depuis le 30 juin 2018. Ce convoi représente le premier départ de déportation de France à partir du camp de concentration du Vernet d’Ariège.

– Le musée, qui abrite une maquette, de nombreux documents, dessins, objets et photographies.

La visite de ces lieux chargés d’histoire et de mémoire permet de mieux comprendre ce qu’était un camp de concentration en France, depuis leur création en 1938 par la circulaire du ministre de l’Intérieur de la IIIe République Française jusqu’à leur fermeture le 30 juin 1944 pour le camp de concentration du Vernet d’Ariège. L’Amicale, fondée le 1er décembre 1944, a réussi à faire inscrire les trois vestiges du camp de concentration (cimetière, gare et entrée) à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et sites le 1er décembre 2015. La commission régionale du patrimoine et des sites a également décidé d’inscrire la « cité des gardes mariés » ainsi que la surface du camp de concentration. Cette initiative est d’autant plus appréciable lorsque l’on constate qu’une porcherie industrielle pourrait être construite à la place de l’ancien camp de concentration de Septfonds dans le Tarn-et-Garonne.

© Collection de Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège