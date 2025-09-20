Visite guidée du musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Gravelotte

Visite guidée du musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Gravelotte samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 20 et 21 septembre Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des médiateurs sont à disposition pour informer et accompagner les visiteurs, répondant à toutes vos questions sur l’exposition permanente et l’exposition temporaire. Un moyen idéal pour enrichir votre découverte et mieux comprendre les thématiques présentées.

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion Rue de Metz, 57130 Gravelotte, France Gravelotte 57130 Moselle Grand Est 0387336940 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-de-la-guerre-de-1870 https://www.facebook.com/MuseedelaGuerrede1870Gravelotte Uniformes français et allemands, armes, pièces d’équipement, mais aussi souvenirs et documents historiques (manuscrits, archives), photographies, estampes (dont une série d’eaux-fortes d’Auguste Lançon) et des peintures (neuf fragments du Panorama de Rezonville).

Des médiateurs sont à disposition pour informer et accompagner les visiteurs, répondant à toutes vos questions sur l’exposition permanente et l’exposition temporaire. Un moyen idéal pour enrichir et…

© Musées du Grand Est