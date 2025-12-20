Visite guidée du musée de la Légion étrangère Musée de la Légion étrangère Aubagne

Visite guidée du musée de la Légion étrangère

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière Aubagne Bouches-du-Rhône

Unique musée d’histoire militaire du département des Bouches-du-Rhône, le musée de la Légion étrangère vous fait découvrir cette institution de renommée mondiale en proposant cette visite guidée.

Le site vous accueille dans ses 2000 m² pour un cheminement à la découverte de la Légion et de ses légionnaires depuis sa création en 1831 jusqu’à nos jours.

Le musée propose

Une exposition permanente évolutive d’œuvres consacrées à la Légion et aux légionnaires

Une boutique avec des souvenirs, des ouvrages et du vin du domaine du Capitaine Danjou produit par d’anciens légionnaires et dont la vente permet le financement de l’entraide légionnaire. .

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

The only military history museum in the Bouches-du-Rhône département, the Foreign Legion Museum invites you to discover this world-renowned institution on this guided tour.

