Visite guidée du musée de la Libération Musée de la Libération Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du musée de la Libération Dimanche 21 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Musée de la Libération Manche

Durée 1h.

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une visite pour découvrir le quotidien des civils et des militaires au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le rôle déterminant joué par le port de Cherbourg pendant la période de Libération de l’été 1944 à l’hiver 1945.

Trois visites sont organisées à 13h30, 15h, et 16h30.

Sur réservation au 02 33 20 14 12

Accès gratuit au musée et aux visites.

Musée de la Libération Fort du Roule, Montée des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 14 12 http://www.ville-cherbourg.fr Le musée de la Libération se dresse fièrement au sommet de la montagne du Roule qui domine Cherbourg, à 117 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est aménagé dans un ancien fort du Second Empire, occupé par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Sa reprise par les troupes alliées, le 25 juin 1944, est l'un des symboles de la libération de Cherbourg.

Ville de Cherbourg-en-Cotentin