Visite guidée du musée de la Maison du Potier

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Visite guidée ponctuée de démonstrations pour découvrir le processus de fabrication d’une poterie, l’histoire et les traditions potières locales.

Visite guidée du musée de la Maison du Potier. Depuis l’extraction et l’élaboration de l’argile jusqu’à la mise en forme des poteries locales, découvrez au travers la présentation de maquettes, de machines et de démonstrations, l’histoire et les traditions potières du Fuilet.

Tarifs

+ 16 ans 6€

3 à 16 ans 4€

– de 3 ans gratuit

Formule 2 adultes et 2 enfants 16€

Réservation obligatoire au 02 41 70 90 21 .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour with demonstrations to discover the pottery-making process, history and local pottery traditions.

L’événement Visite guidée du musée de la Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Anjou tourisme & attractivité