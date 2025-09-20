Visite guidée du Musée de la Mine et de la Potasse Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

Visite guidée du Musée de la Mine et de la Potasse Samedi 20 septembre, 16h00 Musée de la Mine et de la Potasse Haut-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Mine et de la Potasse propose une visite guidée le samedi 20 septembre à 16h00:

Dans un premier temps, découvrez l’histoire de l’exploitation de la potasse en Alsace depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours, racontée par un guide. Ce dernier vous confiera le travail des mineurs et partagera avec les visiteurs les différentes facettes de ce métier. Les visiteurs ont l’occasion de découvrir le fonctionnement du chevalement du puits Joseph, situé face au musée, et de se rendre dans la « salle des pendus », ancien vestiaire du carreau Joseph-Else afin de retracer la journée type d’un mineur de fond.

Dans un second temps, les visiteurs se rendront dans la salle de minéralogie dotée de près de 5000 échantillons de roches évaporites et de fossiles. Ils aborderont l’histoire géologique de la région afin de comprendre les conditions particulières qui ont permis la formation de la potasse dans le bassin potassique.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}]

