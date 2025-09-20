Visite guidée du musée de la Mine Musée de la Mine Blanzy

Réservation recommandée | Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez visiter le musée de la Mine à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et parcourez les installations du puits en compagnie d’un guide pour découvrir plus de 200 ans d’aventure humaine et technique.

Musée de la Mine 34 Rue du Bois Clair, 71450 Blanzy, France Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385682285 https://www.musee-mine-blanzy.fr Le puits Saint-Claude a été conservé jusqu'à 35 mètres, il est équipé d'une cage et d'une benne, 600 mètres de voies ferrées sont conservés avec 60 wagonnets, berlines et chariots. La salle des machines date de 1877. Dans 200 mètres de galeries équipées sont présentés les différents modes d'extraction du charbon : du pic Blanzy au marteau-piqueur ou du plateau-rabot (machine unique en France).

© Antoine Lauret