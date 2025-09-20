Visite guidée du musée de la photographie Tour carrée de Montluel Montluel

Tour carrée de Montluel Place des Tilleuls, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes La Tour Carrée est le seul vestige du complexe de la porte de La Boisse, commandant la route de Lyon. La porte, les tours et les murailles adjacentes ont été démolies sous le règne de Louis XVI.

À l’origine, il s’agissait du logis de garde de la milice bourgeoise. Aménagée au XVIIIe siècle pour servir de prison, elle est d’apparence médiévale avec des murs épais, une salle voûtée, et un corps de garde au-dessus.

Une petite tour ronde au flanc de la bâtisse carrée contient un escalier tournant.

Acquise et restaurée par le Comité du Vieux Montluel avec l’appui de la municipalité, cet édifice au bel appareillage de pierre abrite à ce jour une collection de peintures au premier étage ainsi qu’une exposition d’appareils de photos anciens et de cinéma au second.

Comité Histoire et Patrimoine