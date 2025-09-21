Visite guidée du Musée de la Soierie et du Musée Hospitalier de Charlieu Musée hospitalier Charlieu

Visite guidée du Musée de la Soierie et du Musée Hospitalier de Charlieu Dimanche 21 septembre, 14h30

Découvrez le patrimoine hospitalier de l’Hôtel-Dieu de Charlieu, l’histoire et l’évolution des techniques du tissage de la soie à Charlieu avec une démonstration de tissage.

Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Du 01/04 au 03/11. Fermé le lundi. De 10h-12h30 / 14h-18h. Ouverture les jours fériés y compris les lundis.

©Musées de Charlieu