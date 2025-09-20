Visite guidée du musée de la tannerie et du cuir Musée de la tannerie et du cuir Bort-les-Orgues

Visite guidée du musée de la tannerie et du cuir Musée de la tannerie et du cuir Bort-les-Orgues samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 5 € par personne. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers du cuir grâce à une visite guidée du Musée de la Tannerie et du Cuir.

Au fil du parcours, découvrez les gestes, outils et savoir-faire traditionnels du métier de tanneur, autrefois central dans l’économie locale.

Musée de la tannerie et du cuir 965 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 15270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 96 85 59 http://musee-du-cuir.com C’est un musée installé sur le site des anciennes tanneries bortoises, qui a ouvert en 1996. Découvrez l’exposition sur le métier de tanneur et le processus de transformation de la peau brute en cuir, grâce à l’outillage.

© OTCHC