Visite guidée du musée de l’Abbaye Déols

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : Mercredi 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 15:15:00

2025-10-28

L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fût l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry.

Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XII -ème et XIV -ème siècle. Aujourd’hui grâce à des tablettes équipées de la réalité augmentée, il est possible de se projeter dans l’Abbaye et de comprendre sa grandeur passée.

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Déols Abbey has had a rich and eventful history since it was first built in 917. It was one of the most important abbeys in France, and its influence was far from confined to the Berry region.

German :

Die Abtei von Déols hat seit dem Beginn ihrer Errichtung im Jahr 917 eine reiche und bewegte Geschichte erlebt. Sie war eine der bedeutendsten Abteien Frankreichs und ihre Ausstrahlung war bei weitem nicht auf Berry beschränkt.

Italiano :

L’Abbazia di Déols ha avuto una storia ricca e movimentata sin dalla sua costruzione, avvenuta nel 917. Fu una delle abbazie più importanti di Francia e la sua influenza non si limitò al Berry.

Espanol :

Desde su construcción en 917, la abadía de Déols ha vivido una historia rica y agitada. Fue una de las abadías más importantes de Francia y su influencia no se limitó a Berry.

