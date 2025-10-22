Visite guidée du musée de l’Abbaye le langage silencieux des sculptures Déols

Le décor sculpté de l’Abbaye de Déols est le témoin d’une architecture remarquable. Des chapiteaux historiés, des monstres et des animaux fantastiques sont conservés dans le musée lapidaire. Venez découvrir les histoires qu’ils murmurent à travers les siècles, compréhensibles par tous au Moyen-Âge.

Inscriptions conseillées www.deols.fr onglet billetterie. 5.5 .

The sculpted decor of Déols Abbey bears witness to its remarkable architecture. Historiated capitals, monsters and fantastic animals are preserved in the lapidary museum. Come and discover the stories they have whispered down the centuries, understandable to everyone in the Middle Ages.

Die Skulpturendekoration der Abtei von Déols zeugt von einer bemerkenswerten Architektur. Historisierte Kapitelle, Monster und fantastische Tiere werden im Lapidarmuseum aufbewahrt. Entdecken Sie die Geschichten, die sie über die Jahrhunderte hinweg flüstern und die im Mittelalter für jedermann verständlich waren.

La decorazione scolpita dell’Abbazia di Déols testimonia un’architettura notevole. Capitelli storici, mostri e animali fantastici sono conservati nel museo lapidario. Venite a scoprire le storie che hanno sussurrato nel corso dei secoli, storie che tutti nel Medioevo potevano capire.

La decoración esculpida de la abadía de Déols es testimonio de una arquitectura notable. Capiteles históricos, monstruos y animales fantásticos se conservan en el museo lapidario. Venga a descubrir las historias que han susurrado a lo largo de los siglos, historias que todo el mundo en la Edad Media podía entender.

