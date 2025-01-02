Visite guidée du musée de l’aéronautique navale Rond Point Albert Bignon Rochefort

Visite guidée du musée de l’aéronautique navale Rond Point Albert Bignon Rochefort jeudi 2 janvier 2025.

Visite guidée du musée de l’aéronautique navale

Rond Point Albert Bignon BP 90179 Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 10 EUR

9 € avec la Carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-01-02

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-01-02 2025-02-08 2025-03-10 2025-04-05 2025-05-05 2025-09-01 2025-10-18 2025-11-03 2025-12-20

Le seul musée en France uniquement dédié à l’Aéronautique navale, de qualité internationale disent les connaisseurs, sur le site historique de la Marine à Rochefort.

Rond Point Albert Bignon BP 90179 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 71 10 16 contact@museeaeronaval.com

English : Guided tour of the Naval Aviation Museum

The only museum in France dedicated solely to naval aeronautics, « of international quality » say connoisseurs, on the historic site of the Rochefort Navy.

German : Geführter Besuch des Museums für Marinefliegerei

Das einzige Museum in Frankreich, das ausschließlich der Marinefliegerei gewidmet ist, « von internationaler Qualität », sagen Kenner, auf dem historischen Gelände der Marine in Rochefort.

Italiano :

L’unico museo in Francia dedicato esclusivamente all’aviazione navale, « di qualità internazionale » dicono gli intenditori, sul sito storico della Marina a Rochefort.

Espanol :

El único museo de Francia dedicado exclusivamente a la aviación naval, « de calidad internacional » dicen los entendidos, en el emplazamiento histórico de la Marina en Rochefort.

