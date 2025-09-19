Visite guidée du Musée de l’Agriculture Auvergnate Musée de l’Agriculture Auvergnate Coltines

Visite guidée du Musée de l’Agriculture Auvergnate 19 – 21 septembre Musée de l’Agriculture Auvergnate Cantal

Pour les journées du patrimoine : Tarif unique 4€

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour les journées du patrimoine, le Musée de l’Agriculture Auvergnate de Coltines propose 3 horaires de visites guidée par jour, à un tarif préférentiel.

Musée de l’Agriculture Auvergnate Ostal de la Marissou, 15170 Coltines Coltines 15170 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471732730 https://www.coltines-musee.com/fr,1,14252.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61574482229466 « L’Ostal de la Marissou », la maison de la petite Marie du nom de sa dernière habitante, accueille le Musée de l’Agriculture Auvergnate depuis 1998.

On prend la mesure du changement radical qui s’est opéré après guerre dans nos campanes. Comment se faisaient les labours sans tracteurs ? Les fenaisons sans machines à vapeurs ? Comment conserver le lait, la viande sans réfrigérateur ?

Dans cette ancienne ferme du XVIIe siècle soigneusement restaurée, on découvre ou se souvient des divers aspects de cette vie d’autrefois : du travail au champs, à la traite des vaches à l’étable ou encore la fabrication du fromage dans nos burons d’Auvergne.

Le travail paysan au fil des saisons est illustré dans quatre grandes salles thématiques où des étapes ludiques permettent aux enfants de toucher et de s’amuser.

En fin de visite un court-métrage est projeté pour donner vie aux outils et récits du musée. Musée accessible aux PMR,

Parking voiture et bus à proximité,

Table de pique-nique proche du plan d’eau du village.

Journées européennes du patrimoine 2025

