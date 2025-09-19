Visite guidée du Musée de l’Ancienne Sparterie (pour les écoles uniquement) Musée de l’Ancienne Sparterie (M.A.S) Dammartin-en-Serve

Visite guidée du Musée de l’Ancienne Sparterie (pour les écoles uniquement) Vendredi 19 septembre, 08h30, 13h30 Musée de l’Ancienne Sparterie (M.A.S) Yvelines

Vendredi réservé aux scolaires uniquement avec réservation (avant le 17/9).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:30:00+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-19T13:30:00+ – 2025-09-19T17:+

Ce lieu vous propose de découvrir un vieux métier par le biais d’outils conservés et de plusieurs fabrications, il apporte aussi un éclairage historique sur le patrimoine (néolithique, antiquité…).

Fondée en 1839, la Sparterie de la Maison Lemaire a développé une industrie dont le savoir-faire technique a été mondialement reconnu parmi les manufactures textiles durant 135 ans. Installé sur le site de l’usine en 1994, le Musée de l’Ancienne Sparterie propose de découvrir ce vieux métier par le biais d’outils conservés et de plusieurs fabrications exotiques et même inattendues, ouvrages tressés en sisal ou en coco. Le lieu offre aussi un éclairage historique du patrimoine de Dammartin-en-Serve (occupations néolithiques, habitation gallo-romaine, etc).

Sparterie de la Maison Lemaire

L’usine de sparterie, installée par Nicolas Lemaire dans son bourg natal en 1839, est un site industriel francilien original où ont été tissé les fibres de sisal et de coco de la révolution industrielle du XIXe siècle jusqu’au premier choc pétrolier des années 1970 : divers tapis, hamacs, cordages, agrés gymnastiques, sacs d’écolier, chaussures, brides et licols, sacs à charbon, silos à grain…

L’activité développée au sein du canton de Houdan permet de faire vivre plus d’une centaine de salariés dès 1865, répartis entre la réception des matières premières venue d’Inde, la préparation des bobines et canettes, le tissage sur métier mécanisé (classique et Jacquard), la teinte, le séchage, les finitions, l’expédition des produits vers le magasin parisien de la Maison Lemaire ou ses divers clients.

Le savoir-faire technique et la qualité des produits assoie rapidement la renommée mondiale de l’entreprise qui récolte grands prix et médailles d’or des expositions internationales et universelles (Nice en 1874, Anvers en 1885, San Francisco en 1894, à Paris en 1900, Hanoï en 1902, etc).

L’arrivée des matières plastiques et la concurrence internationale amèneront la Maison Lemaire à fermer définitivement en 1974, faute de rentabilité suffisante et d’un patrimoine industriel devenu obsolète.

Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) Rue Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve Dammartin-en-Serve 78111 Yvelines Île-de-France 06 455 077 95 contact@musee-le-mas.fr Le Musée de l'Ancienne Sparterie, surnommé aussi « Le MAS » est installé sur un site industriel du XIXe siècle qui a été désaffecté en 1974 puis réhabilité en 1994 pour présenter plusieurs collections d'objets historiques, archéologiques et sociologiques ayant attrait au patrimoine et aux traditions locales, notamment le vieux métier de la sparterie. Route Départementale D11 (entre Septeuil et Longnes) Distance de Mantes-la-Ville (A13) : 15km Distance de Houdan (N12) : 17km

Visite commentée

CRHISODES