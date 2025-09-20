Visite guidée du musée de l’École Publique 92 Musée de l’école publique Gennevilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le musée présente une classe reconstituée qui vous permettra de faire une immersion, sous la conduite d’un de nos animteurs, dans une classe d’il y a un siècle. D’autres thèmes vous seront présentés : l’Histoire de l’écriture, les polémiques autour de l’école et de la loi sur la laïcité au début du XXe siècle au travers des dessins satiriques de la presse de l’époque, les récompenses, les manuels scolaires et les livres de prix, le cabinet médical, l’espace de la musique, etc.

Musée de l’école publique 18 rue Pierre-Timbaud 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 23 6 13 52 https://www.mep92.fr Caserne costruite en 1795, puis ferme maraîchère, après restauration La Ferme de l’Horloge accueille le Musée de l’Ecole Publique 92. Accès par la ligne 13 uo métro, terminus Asnières-Gennevilliers puis tramay T1 (Ou autobus de substitution)

Lignes d’autobus: 138, 178, 166,340: arrêts rond point Pierre Timbaud.

Tramway T1, arrêt Pierre Timbaud

RER C; Gare de Gennevilliers

Visite commentée

Musée de l’Ecole Publique 92 -Photo de Monique APPY