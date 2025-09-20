Visite guidée du Musée de l’Impératrice Château de Compiègne Compiègne

Visite guidée du Musée de l’Impératrice 20 et 21 septembre Château de Compiègne Oise

Gratuit, sur inscription le jour de la visite (à 10h pour les visites du matin puis à 13h pour les visites de l’après-midi)

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Musée de l’Impératrice rassemble d’émouvants témoignages du quotidien d’une famille au destin exceptionnel, de la naissance de l’Empire à l’exil en Angleterre après 1870.

Laissez-vous transporter avec émotion au cœur de la mémoire de la famille impériale.

à 11h – 14h – 15h15 – 16h30 (durée : 45 minutes)

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France Ancien domaine de la Couronne. Reconstruction décidée sous Louis XV d'après le projet de J.-A. Gabriel de 1751, poursuivi jusqu'en 1787 par L. Le Dreux de la Chatre. Nouvelle série de travaux sous Louis XVI. Aménagements intérieurs somptueux sous le Premier Empire. Dernière période de faste sous le Second Empire, Napoléon III et Eugénie en faisant leur demeure de prédilection. Vocation muséale à partir de 1873. Aménagement du parc par Gabriel et Le Dreux de la Chatre, modifié par Berthault entre 1811 et 1817. Petit Château du XVIIIe siècle. Grandes écuries actuellement haras national.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Château de Compiègne / C.Schryve