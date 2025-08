Visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse

Visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Laissez-vous embarquer par Bruno Peyrelon, guide-conférencier passionné, pour une exploration captivante de l’exposition permanente du Musée de l’Impression sur Etoffes. Une occasion unique de découvrir les trésors et les histoires qui se cachent derrière ces étoffes remarquables. Réservation conseillée.

Réservation conseillée. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

English :

Let passionate guide Bruno Peyrelon take you on a captivating exploration of the permanent exhibition at the Musée de l?Impression sur Etoffes. A unique opportunity to discover the treasures and stories behind these remarkable fabrics. Reservations recommended.

German :

Lassen Sie sich von Bruno Peyrelon, einem passionierten Fremdenführer, auf eine fesselnde Entdeckungsreise durch die Dauerausstellung des Musée de l’Impression sur Etoffes mitnehmen. Eine einzigartige Gelegenheit, die Schätze und Geschichten hinter diesen bemerkenswerten Stoffen zu entdecken. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Lasciate che Bruno Peyrelon, guida e docente appassionato, vi accompagni in un’avvincente esplorazione della mostra permanente del Musée de l’Impression sur Etoffes. Un’occasione unica per scoprire i tesori e le storie che si celano dietro questi straordinari tessuti. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Deje que Bruno Peyrelon, un apasionado guía y conferenciante, le lleve a una cautivadora exploración de la exposición permanente del Musée de l’Impression sur Etoffes. Una oportunidad única para descubrir los tesoros y las historias que se esconden detrás de estos extraordinarios tejidos. Se recomienda reservar.

