Visite guidée du musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans

Visite guidée du musée de l’imprimerie

Musée de l'imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-08-10 11:30:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-04-13 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Plongez dans l’univers du Musée de l’Imprimerie et découvrez l’histoire fascinante de l’impression et du livre.

Guidés par un médiateur, vous parcourrez les ateliers et les machines historiques presses typographiques, caractères en plomb, techniques d’impression anciennes…

Une visite vivante qui dévoile un savoir-faire artisanal et un patrimoine exceptionnel au cœur de la Bresse. .

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

