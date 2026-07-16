Visite guidée du musée de l’industrie, Musée de l’industrie, Saint-Lazare

Informations pratiques

Visite guidée du musée de l’industrie Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de l’industrie Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée de l’Industrie du Lardin-Saint-Lazare présente des photographies, des documents et des objets témoignant des activités industrielles locales.

Au XIXe siècle, l’essor de l’industrie transforme profondément la vallée. Le musée retrace cette évolution à travers la vie quotidienne des femmes et des hommes qui y travaillaient, ainsi que les outils et les machines utilisés dans les mines de charbon, la verrerie de Brardville et les papeteries de Condat.

Musée de l’industrie 6 rue du château, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 77 86 35 09 https://www.facebook.com/museedelindustrie Venez découvrir l’histoire de l’industrie et son évolution depuis le XIXe siècle dans une ancienne école communale. Vous serez surpris par l’authenticité des lieux et la quantité d’objets rassemblés. Pour compléter votre visite : l’extraordinaire exposition temporaire « Les téléphones d’un temps perdu ». Parking gratuit à proximité.

Le musée de l’industrie du Lardin Saint-Lazare expose des photographies, des documents et des objets issus des activités industrielles locales.

©danielmazin