Visite guidée du musée de site Musée d’archéologie et d’histoire Villariès

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite commentée du Musée d’Archéologie et d’Histoire

Découvrez les riches collections du Musée d’Archéologie et d’Histoire de Villariès lors d’une visite commentée de chaque salle d’exposition.

Objets archéologiques, témoignages du passé local, récits historiques… chaque espace vous plongera dans une époque différente, pour mieux comprendre l’évolution du territoire.

Une visite complète et accessible à tous, idéale pour les curieux d’histoire et de patrimoine.

Musée d’archéologie et d’histoire Place de l’église, 31380, Villariès Villariès 31380 Haute-Garonne Occitanie 05 61 84 24 82 http://museevillaries.fr Un musée de SITES ARCHEOLOGIQUES : Sur des fouilles menées de 1978 à 1990 ( sur des lieux occupés dès la Préhistoire) : Monastère (Ordre de Grandmont XIIè-XVIIIè s), Habitat Rural Médiéval et des Dépendances, dans une région limite entre Toulouse et le Tarn. Ces sites implantés le long des voies de pélerinage (autrefois romaines), construits avec de l’argile et de galets ; mais que l’on peut retrouver dans le paysage, aux détours des chemins (encore préservés) ou près des rivières, où les Bénédictins de Saint Théodard, Gaillac, Sainte Foy de Conques, ont crée de nombreuses Sauvetés, récupérées par Saint Sernin (fin XIè s)ou par les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, pour devenir des Bastides au XIIIème siècle ; une histoire exceptionnelle pour le Comté de Toulouse sans qui cette ville n’existerait pas ! Un terroir fertile : grenier, réservoir d’hommes, autour de Toulouse, pour commercer avec L’Océan, ici jusqu’à la Montagne Noire (comme Riquet qui plus tard, avec son Canal rejoint la Méditerranée !). Au XVIIIème siècle : on aligne les rivières et les routes, et le paysage change et plus encore depuis quelques décennies…… ! Nord de Toulouse – CD15 (route de Bessières) : entre la RN88 (Albi) et N 20 (Montauban)- Autoroute Bordeaux-Toulouse : sortie Castelnau d’Estretefonds

© Falco José