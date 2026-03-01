Visite guidée du musée de Souvigny Place Aristide Briand Souvigny
Visite guidée du musée de Souvigny Place Aristide Briand Souvigny samedi 28 mars 2026.
Visite guidée du musée de Souvigny
Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-06-30 15:15:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01
Découvrez des œuvres soigneusement choisies par votre guide parmi les collections du musée de Souvigny.
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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
Discover works carefully selected by your guide from the Souvigny museum’s collections.
L’événement Visite guidée du musée de Souvigny Souvigny a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région