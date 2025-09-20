Visite guidée du musée départemental Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée du musée départemental Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée départemental Maurice Denis 20 et 21 septembre Musée départemental Maurice Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les joyaux des collections du musée Maurice Denis et initiez vous aux oeuves de Maurice Nabis et des artistes Nabis. Découvrez des oeuvres à la forte douceur et au symbolisme éclatant du début du XXe siècle.

Visites guidées de l’exposition « Chef d’œuvre du musée » en 30 minutes. Départs réguliers tout au long de l’après-midi.

Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Ancien hôpital général royal fondé à la fin du XVIIe siècle. Le projet d’origine prévoit la construction de deux ailes disposées en symétrie de part et d’autre d’une chapelle, sur le modèle médiéval des Hôtel-Dieu. L’aile sud abrite les salles de service et d’intendance, un escalier monumental à double révolution, ainsi que les salles des malades sur deux niveaux de galerie. La clef de voûte des anciennes cuisines (actuel accueil du Musée) porte la date de 1692. La chapelle est dédiée à saint Louis. En 1718, les travaux sont interrompus. L’aile nord ne sera jamais construite, faisant perdre à la chapelle son rôle régulateur de symétrie.

Visite commentée

© CD78/S.FURRER