Visite guidée du musée des Arts et Traditions Musée des Arts et Traditions Guillaumes

Visite guidée du musée des Arts et Traditions Musée des Arts et Traditions Guillaumes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée des Arts et Traditions Samedi 20 septembre, 16h00 Musée des Arts et Traditions Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée du musée des Arts et Traditions de Guillaumes :

– exposition temporaire d’Eric Laidboeur et expositions permanentes d’objets anciens

– atelier dédié au travail d’antan

– salle de classe

– ancienne cuisine

– chambre

– cave Lions

Musée des Arts et Traditions 6 rue Raymond Béranger 06470 Guillaumes Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493055776 http://www.guillaumes.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61556164768231 Au cœur du village médiéval de Guillaumes, dans l’ancien ghetto juif, le Musée des Arts et Traditions retrace le quotidien des hommes et des femmes de l’avant-dernier siècle avec l’évocation d’une époque dédiée au travail, la réplique fidèle d’une salle de classe, d’une maison familiale ou encore de la cave à vin du maître Lions.

Visite guidée du musée des Arts et Traditions de Guillaumes :

Eric Laidboeur