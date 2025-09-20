Visite guidée du musée des colporteurs Musée des colporteurs Soueix-Rogalle

Visite guidée du musée des colporteurs 20 et 21 septembre Musée des colporteurs Ariège

Gratuit. Sans réservation. Départs selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée du Musée des Colporteurs & ouverture exceptionnelle de l’église romane de Saint-Sernin

Partez sur les traces des colporteurs !

Les bénévoles à l’origine de la création du Musée des Colporteurs vous feront découvrir ce lieu unique à travers une visite guidée riche en anecdotes.

À cette occasion, l’église romane de Saint-Sernin ouvrira exceptionnellement ses portes pour une visite rare de ce joyau du patrimoine local.

Musée des colporteurs 09140 Soueix-Rogalle Soueix-Rogalle 09140 Ariège Occitanie http://soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr/ Après sept ans d’études, de recherches, d’inventaire, de dossiers, puis deux ans de travaux, la Boutique des Colporteurs a ouvert ses portes aux visiteurs le 1er juillet 2013.

Venez découvrir l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle et l’aventure incroyable des colporteurs du Haut Couserans. La maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété, qui servait également de lieu d’approvisionnement pour les colporteurs. Les colporteurs étaient grandement attendus dans les villages : ils apportaient nouvelles du monde et nouveautés, la mode, la modernité… Leur venue était chaque fois un petit événement ! Un patrimoine exceptionnel et un projet de préservation et de valorisation porté par la commune de Soueix-Rogalle, avec le soutien de l’association pour le patrimoine de Soueix-Rogalle.

© Association patrimoine Soueix Rogalle