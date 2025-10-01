Visite guidée du Musée des Mondes Polaires Espace des mondes polaires Prémanon
Visite guidée du Musée des Mondes Polaires
Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2025-10-01 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:00:00
2025-10-01
En compagnie d’une médiatrice culturelle, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée et découvrez ses trésors !
Tous les mercredis à 14h30.Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles, départ assuré à partir 5 personnes payantes .
Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 58 58 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr
