Visite guidée du Musée des Mondes Polaires Espace des mondes polaires Prémanon

Visite guidée du Musée des Mondes Polaires Espace des mondes polaires Prémanon mercredi 8 octobre 2025.

Visite guidée du Musée des Mondes Polaires

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-08

En compagnie d’une médiatrice culturelle, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée et découvrez ses trésors !

Tous les mercredis à 14h30. Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles, départ assuré à partir 5 personnes payantes .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 58 58 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée du Musée des Mondes Polaires Prémanon a été mis à jour le 2025-09-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses