Visite guidée du Musée des Mondes Polaires Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon mercredi 29 octobre 2025.

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Tous les mercredis à 14h30. En compagnie d’une médiatrice culturelle, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée et découvrez ses trésors !

Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles, départ assuré à partir 5 personnes payantes. .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

