visite guidée du musée des origines de la Terre à la Préhistoire Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire Saint-Quentin

visite guidée du musée des origines de la Terre à la Préhistoire 20 et 21 septembre Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre planète à son occupation par les humains. Le musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et attrayante la genèse de notre planète, avec les météorites, les roches, les fossiles et les premiers objets utilisés par l’homme, du quaternaire à l’époque gallo-romaine. Les gisements proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du Sahara.

Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire Rue de Flandre – 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 67 05 00

