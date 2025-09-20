Visite guidée du Musée des papeteries Canson et Montgolfier Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Davézieux

Visite guidée du Musée des papeteries Canson et Montgolfier Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Davézieux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Musée des papeteries Canson et Montgolfier 20 et 21 septembre Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans un lieu mythique, la maison natale des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie. Démonstration de fabrication de papier à la main, machines animées… Installé dans la maison natale des frères Montgolfier, inventeurs de l’aérostat, dont divers souvenirs sont exposés, le musée est au cœur de l’ancienne Manufacture royale et dans un cadre naturel magnifique, au bord de la Via Fluvia. Seul musée à présenter une machine à papier animée « grandeur nature », il permet à chacun de mettre ses pas dans les traces des papetiers d’antan. Au cours de la visite guidée, on assiste à la fabrication d’une feuille de papier à la main, à son impression ; maquette et machines se mettent en route et reconstituent l’environnement sonore. Plus de dix salles font revivre la papeterie, son histoire, les techniques, la vie sociale, le génie inventif des Montgolfier et des Canson, sans oublier Marc Seguin. Laboratoire papetier, bureau commercial de 1900 avec son employé, rien ne manque et celui qui le souhaite peut compléter son information par des vidéos.

Exposition tempraire La Deûme, une rivière industrieuse et tumultueuse

Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 700 Rue de Vidalon, 07430 Davézieux, France Davézieux 07430 Cheval Sud Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475698920 http://www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 69 89 20 »}] Joseph (1740-1810) et Étienne de Montgolfier (1745-1799) sont les inventeurs de l’aérostat. Fils de papetiers, les deux frères reprennent l’affaire familiale après la disparition de l’aîné de la fratrie et mettent notamment au point le premier papier vélin français. C’est à Avignon, en lisant un article sur le siège de Gibraltar, que Joseph a l’idée d’un ballon s’élevant dans les airs. Il rejoint alors sa maison natale à Vidalon-lès-Annonay où, avec l’aide de son frère Étienne, il fait décoller le premier aérostat du jardin de la papeterie familiale le 14 décembre 1782. Les corps des bâtiments de la Manufacture Royale ont gardé leur forme du XVIIIe siècle et, dans le parc, un cèdre remarquable a été le témoin du premier envol de la montgolfière. parkings ; au bord de la Via Fluvia.

Dans un lieu mythique, la maison natale des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie. Démonstration de fabrication de papier à la main, machines animées… Installé dans la maison des à…

©Musée des papeteries Canson et Montgolfier