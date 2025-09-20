Visite guidée du musée d’histoire locale Musée d’Art et d’Histoire locale Montluel

Visite guidée du musée d’histoire locale Musée d’Art et d’Histoire locale Montluel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée d’histoire locale 20 et 21 septembre Musée d’Art et d’Histoire locale Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du musée

Musée d’Art et d’Histoire locale 4 rue du marché, 01120 Montluel Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du musée

Comité histoire et patrimoine