Visite guidée du musée Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Visite guidée du musée

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

La pharmacienne et l’épicière vous font découvrir le musée, boutique par boutique. Dépaysement garanti !

.

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pharmacist and the grocer take you through the museum, store by store. A change of scenery guaranteed!

L’événement Visite guidée du musée Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME