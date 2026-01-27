Visite guidée du musée Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Visite guidée du musée Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou samedi 2 mai 2026.
Visite guidée du musée
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
La pharmacienne et l’épicière vous font découvrir le musée, boutique par boutique. Dépaysement garanti !
.
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr
English :
The pharmacist and the grocer take you through the museum, store by store. A change of scenery guaranteed!
