Visite guidée du musée du canal de Berry, Musée du Canal de Berry, Audes

Informations pratiques

Visite guidée du musée du canal de Berry Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée du Canal de Berry Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez 200 ans d’histoire du canal de Berry en 90 minutes.

A 15 kilomètres au nord de Montluçon, sur le site d’une ancienne gare d’eau, remontez le temps et découvrez la fabuleuse histoire du canal de Berry depuis son percement jusqu’à son déclassement. Passionnés, amateurs ou curieux, offrez-vous une plongée captivante dans l’univers des mariniers.

Musée du Canal de Berry Magnette 03190 Audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 06 63 72 https://museecanaldeberry.fr/ https://www.facebook.com/CCValdeCher Le musée du Canal de Berry retrace plus d’un siècle de la vie du canal de Berry depuis son percement en 1811 à son déclassement en 1955. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du musée.

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©Canal de Berry