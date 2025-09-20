Visite guidée du musée du fort et des fortifications Fort de Seclin Seclin

Visites guidées samedi à 14h30 Tarifs : 6 € adulte – 4 € enfants (8 à 15 ans)⏳ Durée : 2h – prévoir des chaussures de marche Réservation nécessaire (formulaire de réservation ou via whatsapp +33 664 86 1423)

Un lieu unique à découvrir au sud de Lille

Un fort chargé d’histoire

Niché au cœur de la plaine agricole entre Seclin et Templemars depuis plus de 140 ans, le Fort de Seclin est un témoin exceptionnel de l’histoire militaire et du patrimoine régional.

Indépendant et sans subvention, le musée vit grâce à ses visiteurs. Les Journées du Patrimoine sont donc l’occasion de soutenir un site historique rare tout en profitant d’une visite guidée à tarif préférentiel.

Une architecture impressionnante

Dissimulé derrière la végétation, le Fort se dévoile progressivement au fil de la visite guidée. Ses hectares de fortifications surprennent chaque visiteur qui pensait arriver « au bout d’un chemin où il n’y a rien ».

Un musée passionnant sur 1870–1920

Découvrez une collection unique d’objets militaires et civils : uniformes, canons, chariots, tableaux, objets du quotidien des soldats et des familles, témoignages de la vie de 1870 à la Première Guerre mondiale.

Chaque pièce raconte l’histoire de nos aïeuls et des techniques d’un autre temps.

Un écrin de biodiversité

Le Fort de Seclin est aussi un refuge naturel : orchidées sauvages, hirondelles, rapaces, rucher d’abeilles noires, plantations d’arbres et préservation des insectes.

Un véritable oasis de biodiversité où patrimoine et nature cohabitent.

Venez vivre une expérience unique lors des Journées du Patrimoine : une plongée dans l’histoire et la nature, à deux pas de Lille.

Fort de Seclin Chemin du Fort – 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France 03.20.97.14.18 https://www.fortseclin.com/ https://www.facebook.com/Fort.Seclin/

