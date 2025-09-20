Visite guidée du Musée du Marbre et du Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d’histoire naturelle Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée du Musée du Marbre et du Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d’histoire naturelle Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Musée du Marbre et du Muséum d’Histoire Naturelle Samedi 20 septembre, 14h30 Muséum d’histoire naturelle Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le marbre et les thermes : découverte du site de Salut

Ouverture du musée de 14h30 à 18h

À 15h, Bénédicte Magnin vous propose une présentation des collections du musée du Marbre ainsi qu’une évocation des anciens thermes de Salut, installés dans un site naturel chargé d’histoire.

Une belle occasion de mêler patrimoine géologique, histoire thermale et curiosités naturalistes !

Muséum d’histoire naturelle 5 rue jean rosch-vallon de salut, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562953935 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Maquette Géante de la Haute Bigorre : découverte du territoire avec animation audiovisuelle. Présentation des missions et collections d’herbiers du conservatoire Botanique Pyrénéen. Espace chauve-souris.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Salies