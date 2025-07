Visite guidée du musée du pain Uhlwiller

Visite guidée du musée du pain Uhlwiller dimanche 3 août 2025.

Visite guidée du musée du pain

54 rue des Perches Uhlwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 15:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

L’histoire du pain et sa fabrication

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Plongez dans un voyage captivant au cœur du musée du pain d’Uhlwiller Du grain de blé au pain. Niché dans une ancienne maison alsacienne restaurée avec amour par l’abbé Albert Ritt, ce musée, inauguré en 1995, vous invite à découvrir les secrets ancestraux de la fabrication du pain. Explorez les techniques traditionnelles depuis les semailles jusqu’à la cuisson, à travers une exposition mettant en valeur l’outillage utilisé pour chaque étape moissons, battage, mouture et pétrissage. Plongez également dans l’histoire fascinante de la culture céréalière. À l’étage, laissez-vous envoûter par une collection riche en photos et documents retraçant l’histoire vibrante de ce charmant village. 0 .

English :

The history of bread and how it is made

German :

Die Geschichte des Brotes und seine Herstellung

Italiano :

La storia del pane e della sua produzione

Espanol :

La historia del pan y su fabricación

