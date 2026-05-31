Visite guidée du Musée du Textile des Vosges, Musée du textile, Ventron

Visite guidée du Musée du Textile des Vosges 19 et 20 septembre Musée du textile Vosges

tarifs réduits: 5.00€/adulte, gratuit -10 ans, 1.50€/enfant +10 ans/étudiant/handicapé/demandeur d’emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les bénévoles et employés du Musée sont heureux de vous accueillir, afin de vous faire découvrir l’industrie textile vosgienne. L’occasion de parcourir la forge, les énergies motrices, la filature et le tissage du coton. La visite est agrémentée de démonstrations et d’explications de nos savoir-faire.

Les visiteurs pourront également tisser sur de petits métiers à tisser.

Musée du textile 8 vieille route du col d’Oderen, 88310 Ventron Ventron 88310 Vosges Grand Est 03 29 24 23 06 http://musee.ventron.fr Depuis les plus anciennes civilisations, le traitement des textiles accompagne l’homme dans sa vie quotidienne. Installé dans un ancien tissage construit en 1850, au flanc de la montagne vosgienne, le musée retrace l’histoire de la fabrication du fil et du tissu, à l’aide de nombreuses machines animées. Une succession de machines permet de comprendre la transformation du coton, de la balle au fil et du fil à toute sorte de tissus.

Les bénévoles et employés du Musée sont heureux de vous accueillir afin de vous faire découvrir l’industrie textile Vosgienne. L’occasion de parcourir la forge, les énergies motrices, la filature et …

©musée du textile