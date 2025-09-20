Visite guidée du musée du Trésor et de l’église collégiale A Nunziata Église paroissiale de l’Annonciation Corbara

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées du Musée du Trésor . Découverte de sa riche collection d’ornements liturgiques ainsi que de l’église-collégiale A Nunziata, édifice baroque classé au titre des monuments historiques.

Église paroissiale de l’Annonciation 2 D263, 20256 Corbara, France Corbara 20256 Haute-Corse Corse Église paroissiale construite à partir de 1641. En 1686, les travaux de gros uvre et de second oeuvre sont achevés. A cette date, l’église comporte une nef formée d’un vaisseau principal et de quatre chapelles latérales. Une seconde et importante campagne de travaux, au milieu du XVIIIe siècle, concerne le réaménagement du maître-autel et la mise en place de stalles. A l’achèvement de ces travaux en 1752, l’église est érigée au rang de collégiale par le pape Benoît VI. Au cours du XIXe siècle, plusieurs aménagements se succèdent comme la réfection du choeur, la reconstruction du frontispice ou des reprises de carrelage, charpente et clocher. A la fin du XIXe siècle, Antonio Sicuri orne l’abside et l’arc triomphal de peintures monumentales néo-classiques. Edifice de plan allongé à chevet à pans coupés, l’église comporte une façade à deux niveaux séparés par d’épaisses corniches et scandés de pilastres. Elle est couronnée par un fronton ondulé. Le clocher est surmonté par un clocheton octogonal.

