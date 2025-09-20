Visite guidée du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal Solliès-Ville

Visite guidée du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal Solliès-Ville samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La collection couvre la période de 1800 à 1915, période fatale au vêtement provençal remplacé par la mode parisienne. Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie quotidienne composent l’exposition permanente. Très belles pièces d’indiennes.

Musée du vêtement provençal 3 Rue Marseillaise, 83210 Solliès-Ville, France Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 0494337202 https://solliesville.fr/les-musees Accès par autoroute A57 Toulon/Nice, sortie n°6 La Farlède

