Visite guidée du musée et de la maison natale Musée Claude Bernard Saint-Julien

Visite guidée du musée et de la maison natale Musée Claude Bernard Saint-Julien samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée et de la maison natale 20 et 21 septembre Musée Claude Bernard Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les sciences vous rebutent ? Et si vous profitiez des Journées européennes du patrimoine pour vous familiariser avec l’un des plus grands scientifiques français tout en visitant ses belles demeures campagnardes ? Du musée à la maison natale, suivez le guide et plongez-vous dans la vie de Claude Bernard et dans l’épopée de ses grandes découvertes scientifiques.

En continu aux horaires d’ouverture du musée.

Musée Claude Bernard 414 Route du Musee, 69640 Saint-Julien, France Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474675144 http://www.musee-claudebernard.fr A travers une nouvelle scénographie, le musée propose de découvrir à la fois l’homme et ses découvertes.

Le rez-de-chaussée est consacré au personnage de Claude Bernard, à sa vie privée comme sa vie publique. A travers une belle collection d’objets personnels, cette étape permet également de resituer notre savant dans son époque.

Au premier étage, le visiteur est invité à entrer dans le vif de l’expérimentation et à comprendre les travaux de Claude Bernard ainsi que leur portée dans le monde médical. Grâce à des dispositifs ludiques et pédagogiques, la méthode expérimentale devient accessible pour tout le monde.

Le dernier étage accueille en fonction des saisons des expositions temporaires, des ateliers scientifiques, des conférences, des tables rondes. En d’autres termes, il prolonge les travaux de Claude Bernard en leur donnant un goût de modernité et d’actualité.

Les sciences vous rebutent ? Et si vous profitiez des Journées européennes du patrimoine pour vous familiariser avec l’un des plus grands scientifiques français tout en visitant ses belles demeures ?…

©Musée Claude Bernard