Visite guidée du musée et du village : un voyage dans le temps St Nicolas de la Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave

Visite guidée du musée et du village : un voyage dans le temps 20 et 21 septembre St Nicolas de la Grave Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Voyagez dans l’histoire du village le temps d’une visite guidée à Saint-Nicolas-de-la-Grave !

Samedi 20 septembre

14h30 & 17h30 – Visites guidées avec Danielle Jacquelin

Explorez le patrimoine local en compagnie d’une guide passionnée.

Dimanche 21 septembre

15h00 – Rire, architecture et histoire dans le village

Une balade originale et pleine d’humour avec Françoise Lafforgue.

️ 17h00 – Visite guidée du musée Lamothe-Cadillac

Avec Danielle Jacquelin, découvrez ce lieu chargé d’histoire et ses collections.

7 Rue Lamothe Cadillac, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

St Nicolas de la Grave Rue Gambetta, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie

