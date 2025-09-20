Visite guidée du musée et du village : un voyage dans le temps St Nicolas de la Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave
Gratuit.
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00
️ Voyagez dans l’histoire du village le temps d’une visite guidée à Saint-Nicolas-de-la-Grave !
Samedi 20 septembre
14h30 & 17h30 – Visites guidées avec Danielle Jacquelin
Explorez le patrimoine local en compagnie d’une guide passionnée.
Dimanche 21 septembre
15h00 – Rire, architecture et histoire dans le village
Une balade originale et pleine d’humour avec Françoise Lafforgue.
️ 17h00 – Visite guidée du musée Lamothe-Cadillac
Avec Danielle Jacquelin, découvrez ce lieu chargé d’histoire et ses collections.
7 Rue Lamothe Cadillac, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
