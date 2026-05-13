Visite guidée du musée et rencontre avec la cie L’Ateuchus, Musée théâtre Guignol, Brindas

Visite guidée du musée et rencontre avec la cie L’Ateuchus Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée théâtre Guignol Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les masques de l’esprit du temps s’exposent !

Le Musée Théâtre Guignol participe une nouvelle fois à cet événement européen ! Au programme, découverte de la fabrication des marionnettes à gaine et restitution de résidence de la compagnie L’Ateuchus. Exposition de masques réalisés avec les habitants durant les stages de la résidence et temps de rencontre autour de la notion de temps, au cœur de leur nouvelle création Tempus fugit.

Musée théâtre Guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 478575740 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons Le musée théâtre Guignol conserve une collection d’environ 200 marionnettes, 2000 costumes, accessoires et décors. La particularité de ce lieu est de proposer, tout au long de l’année, une programmation théâtrale riche et variée.

Les masques de l’esprit du temps s’exposent !

©Compagnie L’ATEUCHUS