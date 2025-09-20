Visite guidée du musée et village Musée des Peintres de Barbizon Barbizon

Gratuit, réservation obligatoire (20 places)

Plongez au cœur du XIXe siècle ! Découvrez le musée, situé dans l’ancienne auberge Ganne, avec ses étonnants décors peints sur les murs et les meubles, et poursuivez dans le village au fil de ses maisons et ateliers d’artistes, grâce à une promenade à l’extérieur.

Musée des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon, France Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 33160662227 https://www.musee-peintres-barbizon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160662227 »}] Ancienne auberge Ganne qui a reçu de 1824 à 1870 les artistes venant peindre dans la forêt de Fontainebleau et qui ont révolutionné la peinture de paysage. Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun, Bois le roi ou Fontainebleau-Avon. Puis bus jusqu’à Barbizon sauf certains jours, bien vérifier les horaires (sites www.transilien.com,…)

