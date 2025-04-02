Visites guidées Musée de la lunette Hauts de Bienne

Visite guidée au Musée de la lunette

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 15:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17

Tous les 1er et 3ème mercredis du mois à 14h30 (hors vacances scolaires et période estivale), le Musée de la lunette propose de découvrir la grande histoire de la lunette et celle, surprenante, de Morez et de l’industrialisation de la fabrication de lunettes.

Inauguré en 2003 dans un bâtiment contemporain, le Musée de la lunette est unique en France. Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le musée propose deux parcours l’histoire locale de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier et l’histoire mondiale de la lunette à travers la collection Pierre Marly, le couturier des lunettes . Une collection unique à découvrir, grâce à un parcours ludique et pédagogique. Des expositions temporaires viennent enrichir cette visite passionnante.

Possibilité de réserver vos tickets d’entrée auprès de l’Office de Tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. .

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 accueilmusee@mairie-morez.fr

