Visite guidée du musée Henri-Martin Musée Henri-Martin Cahors

Visite guidée du musée Henri-Martin 20 et 21 septembre Musée Henri-Martin Lot

Gratuit. Réservations le jour-même. Places limitées.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez profiter d’une visite de l’exposition temporaire croisant les regards sur le patrimoine culturel et naturel, avec pour invité Quentin Vautrin, conservateur de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot.

Musée Henri-Martin 792 Rue Emile Zola, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565208866 http://www.museehenrimartin.fr Au début du XIXe siècle, la ville de Cahors acquiert une demeure du XVe siècle pour y loger le premier évêque concordataire. L’édifice est entièrement reconstruit et doté d’ailes. De 1858 à 1860, une nouvelle chapelle est construite, à la demande de l’évêque Monseigneur Bardou, dans l’aile sud, sous la conduite de l’architecte diocésain Lainé. La chapelle est dotée d’un décor de qualité : parquet à panneaux et à bordures d’essence de bois polychrome, lambris à panneaux de noyer avec décor de rinceaux sculptés et de frises chantournées, peinture en grisaille, retable dans l’esprit XVIIe siècle, faux plafond à caissons,…

