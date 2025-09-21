Visite guidée du Musée Jean Aicard MUSEE JEAN AICARD Solliès-Ville

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de la Maison du poète Jean Aicard

Musée Jean Aicard (1848-1921), la maison de l’écrivain académicien auteur du célèbre roman Maurin des Maures, renferme un mobilier typiquement provençal du 19è siècle et un point de vue remarquable du dernier étage sur le massif des maures.

MUSEE JEAN AICARD place Eugène Silvain 83210 Solliès-Ville Solliès-Ville 83210 La Castille Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 33 72 02 Maison de l’écrivain Jean Aicard

Musées de Solliès-Ville