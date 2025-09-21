Visite guidée du musée La Fabrique Musée La Fabrique Sainte-Sigolène

Visite guidée du musée La Fabrique Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Musée La Fabrique Haute-Loire

2€50 par personne

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Musée vivant où une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes vous font découvrir 400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie.

Des visites guidées sont organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Pour expliquer cette reconversion du tissage au plastique, un film documentaire intitulé « D’audace, d’ingéniosité, de sueur» met parfaitement en exergue la faculté d’adaptation des Sigolénois, d’où leur devise : « SURGIT AD FUTURA ». 2€50 par personne (demi tarif).

Musée La Fabrique 6 Rue des Riouses 43600 sainte sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

