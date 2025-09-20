Visite guidée du musée « Les Sources d’Hercule » Musée des Sources d’Hercule Deneuvre

Visite guidée du musée « Les Sources d’Hercule » 20 et 21 septembre Musée des Sources d’Hercule Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Toutes les 45 minutes, un guide vous fera découvrir tous les secrets du plus important sanctuaire dédié à Hercule jamais mis au jour en Gaule.

Dans la restitution du site, tel qu’il était au milieu du IVème siècle, vous mettrez vos pas dans ceux des pèlerins qui venaient ici implorer la bienveillance d’Hercule.

Musée des Sources d’Hercule Rue de la Porte Saint Nicolas, 54120 Deneuvre, France Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383752282 https://www.museehercule.fr Plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule romaine. Restitution exacte du sanctuaire comme il était au milieu du IVe siècle après J.C. Les statues et les bassins sont à la même place que dans l’ancien sanctuaire. La taille et le relief sont eux aussi conformes à la réalité du IVe siècle.

© Musée des Sources d’Hercule de Deneuvre