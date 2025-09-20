Visite guidée du musée Maison du patrimoine Saint-Lary-Soulan

Visite guidée du musée 20 et 21 septembre Maison du patrimoine Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à la Maison du Patrimoine.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

️ Explorez le patrimoine des montagnes !

Partez à la découverte des richesses culturelles et naturelles des massifs à travers une visite interactive, pédagogique et ludique de la Maison du Patrimoine.

Objets, maquettes, témoignages et animations vous plongent dans l’histoire, les savoir-faire et les traditions de la vie en montagne.

Maison du patrimoine 41 rue Vincent Mir, 65170 Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 40 87 86 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 40 87 86 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@patrimoine-stlary.fr »}] La Maison du patrimoine, située à Saint-Lary, a pour mission de préserver le patrimoine bâti des Pyrénées. À travers différentes expositions, la commune souhaite sensibiliser les visiteurs à la vie quotidienne des habitants des vallées d’Aure et du Louron, du XIXe siècle à nos jours. En valorisant le patrimoine naturel et architectural de ces vallées, elle met en lumière leur histoire et témoigne des us et coutumes pyrénéens.

Ce lieu comprend un musée, une salle événementielle, une boutique et une médiathèque.

© Maison du Patrimoine